Lavoro regolare oggi nello stabilimento Cassino Plant nonostante sia stato poco agevole, tra le 5 e le 6 di questa mattina, raggiungere la fabbrica. Intanto la dirigenza ci riprova: per sabato 26 annunciato un nuovo recupero produttivo. L'azienda spinge per produrre più modelli possibile, soprattutto di suv Grecale, trovandosi indietro con gli ordinativi e in vista della presentazione dei restyling di Giulia e Stelvio. Sabato scorso, tuttavia, la giornata di lavoro prefestiva, particolarmente invisa al mondo sindacale e operaio, venne annullata a poche ore dal sabato.