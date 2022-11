Un'enorme quercia sradicata dal maltempo sulla Casilina a Roccasecca all'altezza del bivio per Caprile. Per fortuna l'arbusto, di enormi proporzioni, è caduto nella parte interna verso il terreno altrimenti poteva esserci una autentica tragedia. Diversa la situazione a Sant'Apollinare dove, dopo il ponte sul fiume in direzione Cassino, un albero ha invece invaso la carreggiata. In questo caso è stata necessaria la chiamata urgente ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Strada interrotta in via Cavalle a Cassino, anche, per la caduta di una pianta e stamattina bloccata anche l'arteria in zona Selvone, vicino al campetto, per la caduta di un traliccio. Infine, è crollata un'impalcatura sempre a Cassino nella centralissima San Giovanni.