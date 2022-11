Un risveglio tra pioggia e vento:si contano i primi danni del maltempo nel Sorano. Su tutto il territorio sono impegnati i volontari della protezione civile per fronteggiare l'emergenza e monitorare le varie situazioni. A Sora strade allagate in centro e periferia. Impraticabile il drive-in presente nel parcheggio del Palapolsinelli a Carnello. Caduta una quercia tra Arpino e Castelliri. Vigili del fuoco del distaccamento di Sora a Fontana Liri per alcuni allagamenti e per la caduta di sassi.