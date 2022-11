La protezione civile nazionale ha diramato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio venti di burrasca e temporali. È stata pertanto emanata l'allerta con codice arancione. Sono molto i sindaci che in via precauzionale, per la giornata di domani hanno firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole. Resteranno, infatti, chiusi gli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Frosinone, Cassino, Sant'Elia e negli altri comuni della Valle dei Santi, oltre a quelli di Pontecorvo, Cervaro, Coreno, Ceccano e Ceprano, Sora, Arce, Castelliri, Broccostella, Posta Fibreno, Isola del Liri, Campoli Appennino, Fontechiari, Ferentino, Arpino, Monte San Giovanni Campano e Alatri.