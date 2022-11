Uno schianto all'ora di pranzo tra una vettura e uno scuolabus, paura e traffico in tilt a Cassino. Ferita, per fortuna in modo lieve, una bambina. Paura per l'urto: al momento dell'incidente nessun altro alunno era a bordo. La piccola è stata trasferita in ospedale. Ricostruzione al vaglio dei carabinieri.