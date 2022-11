Si era allontanato per una passeggiata ma gli è stata fatale. A perdere la vita, oggi pomeriggio, sui monti di Terelle è stato un uomo di 73 anni. A intervenire è stato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a seguito di una chiamata ricevuta dai carabinieri di Cassino per soccorrere un uomo.

L'uomo, originario di Atina, mentre si trovava in montagna è stato colto da un malore, purtroppo fatale. Immediatamente intervenuti, gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Cassino, una volta giunti sul posto insieme ai Carabinieri ed ai Carabinieri Forestali non hanno potuto far altro che procedere al recupero della salma tramite barella portantina fino ad un punto raggiungibile dai veicoli.