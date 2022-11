Movida violenta, lite in centro a Isola del Liri sabato sera. Immediato l'intervento dei militari che erano già impegnati in un ampio servizio del territorio. Ma all'arrivo delle forze dell'ordine dei presunti aggressori nessuna traccia.

Ferito un diciannovenne di Vicalvi che è stato soccorso dal personale medico e con un'ambulanza trasportato in ospedale per le cure del caso. Il ragazzo ha riportato una prognosi di tre giorni. Già il sabato precedente si sarebbe verificato un simile episodio che avrebbe coinvolto giovanissimi.

L'altra sera diverse le pattuglie dei carabinieri in servizio nel centro di Isola del Liri per un servizio ad ampio raggio di prevenzione e controllo sul territorio. Molto probabilmente nelle prossime ore saranno divulgati i risultati dell'operazione che ha visto in campo diversi militari. Controlli nei locali della movida, tra i numerosi giovani che frequentano, soprattutto nel weekend, la città delle cascate.

Sempre nella stessa serata sarebbe sfociata una lite tra giovanissimi. Un ragazzo di Vicalvi sarebbe stato aggredito. Sono stati contattati subito i carabinieri e il 118. All'arrivo dei militari i presunti aggressori avevano fatto perdere le loro tracce.

Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza con cui il diciannovenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. I dottori hanno riscontrato al giovane ferito una prognosi di tre giorni.

Purtroppo quello dell'altro ieri non è stato il primo episodio di violenza nel cuore di Isola del Liri. Massiccio allo stesso tempo il servizio attuato dagli uomini dell'Arma anche per contrastare simili situazioni che si verificano in particolare nel week-end.