Ieri al teatro Gassman di Castro dei Volsci il primo dei due incontri nell'ambito del workshop organizzato dall'associazione Ecomuseo Argil con il consorzio Ecce Italia, pensato per discutere di turismo sostenibile, sviluppo locale, enogastronomia e Agenda 2030. Nel corso della mattinata gli interventi dei relatori, presenti in rappresentanza di enti e istituzioni ed esperti a vario titolo dei temi trattati nel corso del convegno. Nel pomeriggio, dopo una pausa con degustazione di prodotti tipici locali, il dibattito è proseguito con una serie di tavoli tecnici di approfondimento. Il prossimo incontro è previsto per il 25 novembre ad Arnara.