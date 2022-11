In una settimana i contagi sono cresciuti del 10%. Per la quinta giornata consecutiva i nuovi positivi oltrepassano i 200 casi, ieri erano 238, e ciò non accadeva dal 25 al 29 ottobre. Si conferma una ripresa dei casi come dimostrano anche l'incremento del tasso di positività e dell'incidenza per 100.000 abitanti. Decisa contrazione dei ricoverati, ora 62, mentre si registra una vittima, un uomo di 84 anni di Torrice.

La giornata

I nuovi positivi sono 238 su 1.102 tamponi processati con 214 negativizzati. La settimana, che si appresta a chiudersi, tocca quota 1.408 a 234,67 di media. In sette giorni sono 1.582 i contagiati a 226 di media con un incremento del 10% sul periodo precedente che, a sua volta, si manteneva a un più 11,57%.

Anche novembre, come ormai succede puntualmente da dodici mesi, ha valicato la soglia dei 4.000 con una media quotidiana di 213,68. Al momento la media è di poco superiore a quella di settembre, concluso con 6.267 casi.

Nell'ultimo bollettino è stato segnalato il decesso di un uomo di 84 anni residente a Torrice. È la seconda vittima della settimana, un numero in linea con le precedenti due. E, infatti, novembre finora ha avuto sei morti.

Gli altri numeri

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale ha ripreso a cresce. Lo fa, ormai, in otto giorni degli ultimi tredici. L'incidenza si posiziona a 331,66, nuovo picco del mese. Sabato scorso tale indicatore era a 301,26, prima ancora a 270,02.

Il tasso di positività registra il secondo rialzo di fila: il 17 novembre era a 12,58% poi salito a 17,57% e ieri a 21,60%. La media settimanale è di 18,19% e sarebbe la più alta degli ultimi tempi, seconda solo al 19,78% avuta tra il 10 e il 16 ottobre.

I ricoverati fanno segnare un arretramento, da 84 a 62, ed erano stati addirittura 89 il 17 novembre, il massimo dall'inizio dell'estate. Rispetto al 1° di novembre, comunque, si ha un'impennata di 26 ricoverati. Ieri ne sono entrati tre nuovi, mentre continuano a non essercene in terapia intensiva.

I negativizzati aumentano di altre 214 unità, ma continuano a essere meno dei nuovi positivi. È così praticamente dall'inizio della settimana, con un pareggio (giovedì 207 i positivi come i negativi).

I tamponi processati ieri sono stati 1.102 per un totale da lunedì di 7.757 su numeri destinati a sorpassare gli 8.480 della precedente settimana.

Il bollettino regionale

Nel Lazio, fa sapere l'assessore Alessio D'Amato, si registrano 3.148 nuovi casi (-288), e 6 decessi (-2). Sono 731 i ricoverati (+14), 29 le terapie intensive e 3.242 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%.

Sui vaccini l'assessore D'Amato dice: «Voglio rivolgere un appello alla vaccinazione, si deve fare il richiamo Covid ed il vaccino antinfluenzale è importante».