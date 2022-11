Muore sul colpo a 32 anni dopo lo schianto in autostrada. Raffaele Pollice, operaio di Pozzuoli, era arrivato a Cassino per lavoro e dopo un sopralluogo con il suo titolare aveva deciso di tornare a casa dalla moglie e dai suoi due figli.

Nel cuore della notte, però, l'imponderabile. Nel tratto di A1 tra Colfelice e Pontecorvo, dopo un tamponamento, la sua auto - una Fiat 500 - ha preso fuoco. Per il giovane operaio c'è stato solo il tempo di uscire dal mezzo per tentare di mettersi in salvo. Ma è stato tutto inutile.

Un furgone che stava percorrendo l'autostrada del sole nella stessa direzione non ha potuto evitare l'impatto, investendo il giovane operaio.

Inutili i tentativi di salvare la vita al trentaduenne. Nonostante gli immediati soccorsi del 118, il giovane operaio non ce l'ha fatta. Subito sul posto i vigili del fuoco di Cassino (che hanno spento con non poche difficoltà le fiamme che hanno divorato l'auto) e gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, che ha avviato mirate indagini - coordinate dal dottor Stefano Macarra - che serviranno a chiarire molti aspetti della complessa dinamica. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per molte ore.

La notizia della prematura scomparsa del giovane operaio ha subito raggiunto il quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli: un dramma senza fine.

In tanti si sono stretti alla moglie, ai due bimbi e alla famiglia. «Un ragazzo con la testa sulle spalle, grande lavoratore» ricordano gli amici sui social che esprimono dolore e incredulità per l'immane dramma. Raffaele, infatti, aveva deciso di ripartire subito dopo alcuni sopralluoghi con il suo titolare, avendo ultimato le incombenze lavorative che lo avevano portato nella città martire: una vita dedita alla famiglia e al lavoro-. Un ragazzo d'oro.