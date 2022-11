Resta alta la tensione in tutta la zona per la recrudescenza dei furti nelle abitazioni. L'ultimo episodio viene segnalato da un residente di via Fontanelle, alla periferia di Isola del Liri, che l'altra sera ha subito un ingente furto nella sua abitazione, in zona Selva.

I ladri sono entrati in casa intorno alle 19.30 da un ingresso secondario forzando la porta e penetrando all'interno. Una volta dentro, si sono scatenati alla ricerca di oggetti preziosi e denaro da arraffare. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rovistando in ogni punto, negli armadi, nei cassetti, nei comodini, nei pensili della cucina, nei materassi, praticamente ovunque.

Secondo una prima stima, il bottino sarebbe consistente. I malviventi avrebbero svuotato le federe dei cuscini e le avrebbero utilizzate come sacchi per buttare dentro ogni oggetto di valore trovato in casa e portalo via. Una volta agguantato tutto il possibile, i ladri si sarebbero dileguati fuggendo attraverso i terreni circostanti.

Una volta rientrato a casa, il proprietario ha scoperto quanto accaduto: la casa a soqquadro e gli oggetti di maggior valore spariti.