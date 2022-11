Investimento mortale nella notte in A1. A perdere la vita un campano di 35 anni che poco prima aveva tamponato un mezzo di lavoro di alcuni operai. Sarebbe sceso per vedere cosa fosse accaduto, poi l'investimento da parte di un mezzo pesante. Inutili i soccorsi, mentre l'auto ha preso fuoco. Il tratto tra Colfelice e Pontecorvo è stato chiuso. Indagini della polizia della Sottosezione in corso.