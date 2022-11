È rimasta bloccata in Costa d'Avorio dove il marito si trova in carcere, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere. Deve eseguire un delicato intervento chirurgico in Italia, già programmato da tempo, ma non può ritornare. La coppia è di Fiuggi e la donna, che si è recata in Africa non appena ha saputo di quanto accaduto al marito, non può rientrare in Italia perché le autorità locali le hanno ritirato il passaporto senza spiegarne il motivo.

Lui è Maurizio Cocco, 59 anni, un ingegnere arrivato in Costa d'Avorio per motivi di lavoro nel 2018 e arrestato lo scorso maggio. Lei è Assunta Giorgilli, 53 anni. Sono assistiti dall'avvocato Marco Maietta. Cocco lavorava ad Abidjan in qualità di direttore tecnico di una società di diritto ivoriano. Sembrava andare tutto bene, periodicamente tornava a Fiuggi dai familiari per poi rientrare in Africa a seguire un lavoro in cui in poco tempo era riuscito anche a fare carriera. Tutto regolare fino a maggio 2022, quando l'ingegnere ciociaro è finito in carcere con accuse pesantissime, nonostante i pochi elementi che sarebbero venuti fuori a carico del professionista fiuggino nell'ambito di un'indagine in cui sarebbero coinvolti due soci dell'azienda in cui Cocco lavora.

Gli inquirenti sarebbero arrivati a due soci e all'ingegnere italiano attraverso una serie di intercettazioni telefoniche a seguito di una segnalazione pervenuta in Costa d'Avorio dalle autorità italiane circa un traffico di droga in Africa per conto della mafia. Gli autori sarebbero persone che Cocco avrebbe incontrato, ma non esisterebbero prove certe circa il suo coinvolgimento nei loschi affari sui quali si indaga. Un caso ancora poco chiaro che l'avvocato della coppia sta cercando di districare, ma al momento senza risultati. Resta il dramma di Assunta Giorgilli, che ha necessità urgente di rientrare in Italia per motivi di salute ma è bloccata in Africa. Quando si è recata in aeroporto per partire, la polizia l'ha fermata e le ha sequestrato il passaporto.