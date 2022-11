«Il 25 novembre a Boville Ernica, presso il Museo civico San Francesco alle ore 21, prenderà il via la mobilitazione provinciale di cui sono madrina. Una tre giorni di incontri, spettacoli, proiezioni, flash-mob per dire basta alla violenza sulle donne e spiegare il lavoro svolto alla Regione Lazio in questi ultimi cinque anni». Lo annuncia in una nota Sara Battisti, presidente della Commissione regionale Affari Costituzionali.

«Dedicheremo il 25 novembre a una ferita profonda e ancora aperta della nostra terra, quella delle marocchinate. Lo faremo attraverso le parole e le immagini del celebrato e intenso spettacolo di Damiana Leone "Le marocchinate del ‘44", reading di racconti e immagini'. Nell'occasione parleremo anche della legge, di cui sono co-firmataria che istituisce il mese di maggio come mese delle marocchinate. Un ringraziamento alle donne dell'Amministrazione comunale di Boville, con le quali stiamo realizzando l'iniziativa: Marta Bocconi, Anna Verrelli, Elisa Palombi e Anna Maria Fratarcangeli; al sindaco Enzo Perciballi che ci ospita e ad "Ammuri Liberi"». L'appuntamento, dunque, è per venerdì 25 novembre al Museo Civico San Francesco, con inizio alle ore 21.