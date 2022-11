Felice Greci ha compiuto 100 anni. Nato il 12 novembre 1922. Per lo straordinario traguardo ha soffiato sulle 100 candeline circondato dall'affetto dei suoi cari. Felice ha vissuto gli anni della guerra. Il centenario ceccanese ha partecipato alla seconda guerra mondiale. Una delle sue passioni è stata la lettura. E poi l'amore per la famiglia, la dedizione al lavoro e i prodotti genuini sono stati fondamentali per il suo percorso di vita.

Un grande esempio anche per i suoi nipoti, orgogliosi del loro nonno. Al festeggiato gli auguri dei figli Elisabetta e Angelo, di tutti i parenti e amici e dalla nostra redazione. La prossima settimana riceverà la visita e gli auguri dell'amministrazione comunale di Ceccano. Il nonnino ha ringraziato tutti i suoi cari.