Si conclude una settimana molto intensa per "Ciociaria in Salute", la campagna di prevenzione gratuita promossa dalla Onlus Iridis e dalla società Udica di Frosinone. Due gli appuntamenti che si sono svolti negli ultimi giorni: lunedì 14 a Patrica (presso la farmacia Malandruccolo) con lo screening degli archi aortici e giovedì 17 ad Arpino (nei locali del Palazzo comunale) con quello della tiroide.

In entrambi i casi è stata registrata una grande partecipazione di cittadini che hanno usufruito di una doppia visita gratuita: quella ecografica per la prevenzione delle patologie ricordate e quella audiometrica eseguita dagli specialisti della società Udica di Frosinone. I numeri dei due appuntamenti parlano chiaro: oltre 100 le visite eseguite, tra ecografie e test dell'udito.

Nel caso di Arpino, poi, dove come detto si è svolto lo screening sulla tiroide (ed è notorio come in Ciociaria ci sia un'elevata incidenza di patologie collegate) va rilevato che le statistiche degli esami effettuati hanno riscontrato una consistente incidenza di problematiche che necessitano di approfondimenti da parte dei cittadini: una conferma in più della bontà di "Ciociaria in Salute", una campagna di prevenzione che nelle 11 tappe finora effettuate ha permesso a tante persone di individuare per tempo problemi di salute che hanno bisogno di ulteriori esami e cure.

Gli eventi, come anche in tutte le altre tappe, hanno beneficiato del patrocinio delle Amministrazioni comunali, cui va il ringraziamento per la collaborazione offerta, presenti con i propri rappresentanti: a Patrica con l'assessore ai servizi sociali e politiche scolastiche Ilaria Perini e la collega delegata alla protezione civile e al verde Fiorella Simoni, ad Arpino con il sindaco Renato Rea, il consigliere comunale con delega alla Pubblica istruzione Giuseppe Fortuna e altri membri della Giunta.

La prossima tappa del progetto - ideato, voluto e promosso dalla società Udica di Frosinone di Giacomo Spaziani - avrà luogo nel pomeriggio di lunedì 28 novembre a Castelliri, presso il locale Centro Anziani, e verterà su ecografie dell'aorta addominale.

Per essere sempre aggiornati sulle tappe di "Ciociaria in Salute" si può seguire questo sito o le collegate pagine Facebook Ciociaria in Salute, Ciociaria InSalute e Udica. I test sono come sempre riservati agli over 65 e vi si può accedere solo tramite prenotazione al numero 324.6815144.