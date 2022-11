Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i nuovi contagiati. Scendono pure l'incidenza e, in maniera più decisa, il tasso di positività, mentre si registra un nuovo decesso e una nuova impennata di ricoverati, cresciuti, in appena 24 ore, da 66 a 89, con tre soli nuovi ingressi.

La giornata

Sono 257 i nuovi casi con 207 negativizzati. La settimana prosegue con 907 contagiati alla media di 226,75. Negli ultimi sette giorni si contano 1.461 nuove diagnosi di Covid per una media nelle 24 ore di 208,71. Rispetto al periodo precedente non si registrano grosse differenze, con un incremento dei casi del 2,67%.

A novembre i positivi sono 3.559 a 209,35 di media sui livelli di settembre, archiviato a 208,90 di media e, per ora, meglio di ottobre con 289,51.

Il decesso

Nel bollettino dell'Asl viene segnalato un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 72 anni residente a Supino. A novembre sono cinque le vittime del Covid e quella di ieri è la prima della settimana. Ed è anche l'unica vittima di ieri nel Lazio.

I ricoverati

Sono cresciuti a 89 i ricoverati su numeri che non si vedevano dalla fine di luglio, quando al massimo si raggiunse quota 88. Da giugno i ricoverati non sono mai stati così tanti.

Nelle ultime 24 ore i ricoverati hanno registrato una nuova impennata, considerato che, a fronte di tre soli nuovi ricoveri (sintomatici) in 24 ore sono passati da 66 a 89.

I negativizzati, invece, sono altri 207 e così il totale settimanale lievita a 837.

Gli altri numeri

Il tasso di positività scende considerevolmente dal 23,73% di mercoledì al 12,58%. Si ritorna così ai numeri di lunedì con la grande differenza che l'altro giorno i tamponi processati sono stati appena 487 mentre ieri 1.646. Il tasso non era così basso dall'11,11% del 24 ottobre.

L'incidenza per 100.000 abitanti cala leggermente da 312,16 a 306,29 quasi come martedì che era a 306,08. Da una settimana il dato oscilla tra 297,48 (il minimo dell'11 novembre) e 312,16. Andando a ritroso nel tempo, gli ultimi giovedì hanno registrato un'incidenza pari a 298,32 (il 10 novembre), 293,29 (il 3 novembre), 345,51 (il 27 ottobre), 399,16 (il 20 ottobre), 536,69 (il 13 ottobre), 510,69 (il 6 ottobre) e 381,34 il 29 settembre.

I tamponi processati ieri sono stati 1.646, più di 600 oltre il dato di mercoledì. In questa settimana sono già stati eseguiti 5.119 test contro i 5.090 della passata settimana, sempre a giovedì.

Il bollettino regionale

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato rende noto il nuovo bollettino. Nel Lazio su 4.853 tamponi molecolari e 17.591 tamponi antigenici per un totale di 22.444 tamponi, si registrano 3.600 nuovi casi positivi (+159) e un decesso (-4). Nell'elenco anche 686 ricoverati (+7), 29 malati nelle terapie intensive (+1) e 2.627 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. D'Amato registra che è «in leggero aumento il numero totale dei casi su base settimanale +8%, incidenza in aumento a 344 per 100.000 abitanti. il valore Rt è in diminuzione e sotto soglia a 0,87».

D'Amato invita sempre a vaccinarsi con particolare riferimento a «persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani Rsa, over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, over 60 che ne facciano richiesta».

Per quanto riguarda la campagna antinfluenzale nel Lazio «sono state distribuite oltre un milione di dosi di vaccino ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 660.000 somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.763 medici di medicina generale e 391 pediatri di libera scelta».