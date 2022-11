Dopo il pieno di martedì, il bollettino emesso ieri dalla Asl di Frosinone fa registrare una battuta d'arresto di nuovi casi Covid. A referto sono finiti, infatti, 246 nuovi positivi (di cui 8 rilevati fuori provincia) a fronte di 1.003 test effettuati, 154 in meno rispetto alla rilevazione precedente; diminuisce anche il numero dei nuovi negativizzati che sono passati da 394 a 181; nessun decesso e 66 persone ricoverate in ospedale completano il quadro statistico di giornata.

Nel Lazio sono stati registrati 3.441 nuovi casi positivi (-1.039) su un totale di 17.883 tamponi, dei quali 1.930 molecolari e 15.953 antigenici. Sono state, invece, 2,470 le persone guarite e 5 i morti registrati nelle scorse uno in meno di ieri. A Roma città i contagi sono 1.904, mentre nelle province i nuovi casi sono 839. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 19,2%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino odierno con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 50.467, 49.760 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 679 registrano 28 persone in terapia intensiva (stesso numero di ieri). In totale sono morte 12.293 persone e ne sono guarite 2.151.088. Il totale dei casi esaminati è 2.213.848.

Per quanto riguarda il vaccino il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un'ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare), Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).