Omicidio di Willy, si prepara il processo d'appello. Scadono oggi i termini per la presentazione dei ricorsi contro la sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d'assise di Frosinone. In primo grado sono stati inflitti l'ergastolo ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni a Francesco Belleggia e 21 a Mario Pincarelli, tutti di Artena, accusati dell'omicidio volontario del giovane aiuto cuoco di Paliano Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Il primo a depositare l'appello è stato l'avvocato Vito Perugini, difensore di Belleggia. In 200 pagine, il legale evidenzia i punti che potrebbero ribaltare l'esito del processo. La difesa di Belleggia ha sempre sostenuto l'inattendibilità delle deposizioni degli amici dei Bianchi. Deposizioni che, invece, la corte, presieduta dal giudice Francesco Mancini, ha valorizzato perché in alcuni passi - si legge nelle motivazioni - hanno finito per aggravare la posizione dei "gemelli" di Artena.

Oggi saranno depositati gli altri appelli, a cominciare da quelli dei Bianchi con Marco che ha cambiato ancora avvocati. La difesa di Gabriele - e questo lo si era capito quando è stata presentata istanza per nuovi esami sui vetrini dell'autopsia e su quelli in bianco (sui quali dovrà pronunciarsi la Corte d'appello) punta a rinnovare il dibattimento. Probabilmente l'appello inizierà entro aprile 2023.

