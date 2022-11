Incidente tra due auto ieri sera, dopo le 20, sulla statale 155 per Fiuggi in località Maddalena ad Alatri. Due feriti, una sessantenne e un diciannovenne. Sul posto sono intervenuti il personale medico per prestare le prime cure ai feriti e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. La donna è stata trasportata all'ospedale "San Benedetto" di Alatri, mentre il giovane allo "Spaziani" di Frosinone. Fortunatamente non hanno riportate gravi conseguenze.