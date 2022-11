Nell'ambito del progetto per una cittadinanza Attiva e Consapevole, promosso dall'Istituto Alberghiero di Fiuggi Terme Michelangelo Buonarroti, rientra il Seminario della Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito Italiano, che si terrà il 16 novembre 2022, i evento fortemente voluto anche dal Comune di Fiuggi e dalla Onlus Luca Fagiolo.

Alla Conferenza illustrativa sulle cause ed effetti degli incidenti stradali, seguirà un'attività pratica con autovettura a sbandamento controllato e simulatori statici di guida di motoveicoli, presso il piazzale antistante la Polizia Municipale di Fiuggi.

L'incontro è rivolto ai ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico di Fiuggi, Dante Alighieri, per ricordale loro che "Oggi studenti e domani automobilisti, ma con l'esigenza in entrambi i casi di rispettare le regole della scuola e, in futuro, del Codice della strada».