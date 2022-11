Litigano in strada danneggiando alcune auto in sosta e alla vista dei carabinieri si scagliano anche contro di loro. È successo nel corso della serata di venerdì scorso, 12 novembre. i carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, con l'ausilio dei colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Cassino, hanno arrestato i due uomini, un quarantenne originario del cassinate e un quarantaduenne originario del napoletano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

I due, intenti a litigare tra loro lungo la centralissima via Carlo D'Aguanno a Piedimonte San Germano, all'arrivo dei militari giunti per calmarli hanno indirizzato la loro ira contro quest'ultimi, fino al punto di colpire uno di loro. Sul posto sono giunti immediatamente i rinforzi e i due sono stati fermati. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 per prestare le cure del caso ma i litiganti non solo le hanno rifiutate ma hanno continuato a sfogarsi contro i medici colpendo anche l'ambulanza. Al termine delle operazioni i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e nei prossimi giorni saranno ascoltati dall'autorità giudiziaria per chiarire le motivazioni del loro comportamento.