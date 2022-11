Due città in lutto, Anagni e Paliano, per la morte di Angelo Pizzuti, il cinquantasettenne deceduto sabato sera a seguito di un incidente stradale. Alla guida della sua automobile, si è scontrato violentemente con un'altra vettura mentre transitava sulla provinciale Palianese Nord. Al volante dell'altra macchina una venticinquenne di Paliano, rimasta ferita non gravemente e ricoverata all'ospedale "Parodi Delfino" di Colleferro.

Per Angelo Pizzuti, operaio originario di Anagni trasferitosi da qualche anno a Paliano, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorsi, nella tarda serata di sabato, sono giunti sul posto l'uomo era già morto. Sono stati i vigili del fuoco di Fiuggi ad estrarlo dalle lamiere della sua macchina ormai privo di vita. Intervenuto anche il personale sanitario del 118 e due ambulanze. Una di esse è stata utilizzata per trasportare in ospedale la giovane donna rimasta ferita. La salma dell'operaio anagnino, invece, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri di Anagni hanno effettuato i rilievi dell'incidente per capire cause e dinamica del tragico scontro. Dolore e cordoglio, ad Anagni e Paliano, per la drammatica morte di Angelo Pizzuti, molto attivo per anni nel comitato della Santissima Trinità del quartiere anagnino San Pancrazio. Aveva una grande fede e non mancava mai nei pellegrinaggi verso il santuario di Vallepietra.