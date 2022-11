Tentato furto in una delle attività che insiste sulla Casilina. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti i ladri avrebbero preso di mira l'attività Eurospin poco dopo la chiusura di sabato sera. Cinque persone sarebbero riuscite a entrate da una finestra ma il personale Metropol le ha intercettate mentre erano all'interno del supermercato. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. I cinque sarebbero riusciti a scappare da una porta antipanico sul retro, passando per una zona incolta completamente al buio.

Da una primissima analisi di quanto accaduto si pensa che volessero puntare al denaro ma su questo aspetto sono in corso mirati accertamenti sulle telecamere del supermercato e della zona. Dopo il tentativo fallito è iniziato un breve inseguimento: sembrerebbe che la banda sia riuscita dopo alcuni chilometri a far perdere le proprie tracce. Non è escluso neppure il coinvolgimento di qualche complice, pronto a intervenire.