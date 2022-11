Tentato furto nella notte alla banca Bper, in via Madonna di Loreto, nel borgo di Strangolagalli. Quattro banditi, intorno alle 3, dopo aver scardinato la porta sono riusciti a entrare, ma l'allarme li ha costretti alla fuga e sono fuggiti a mani vuote. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. Il 20 ottobre un altro tentativo di furto si è registrato in un'altra banca Bper ma a Supino. Anche in quel caso quattro i banditi in azione. Pochi giorni prima il colpo, invece a segno, a Serrone, dove i malviventi (sempre in quattro) hanno portato via dalla filiale del Credito cooperativo di Paliano una cassetta contenente 50.000 euro.