Violento schianto in A1 tra un tir e un furgone, ferite due donne tra i 60 e i 70 anni che si trovavano su quest'ultimo. Immediato l'arrivo sul posto di due eliambulanze nel tratto cassinate di autostrada teatro dell'incidente, che hanno trasferito le donne a Roma e a Latina. Sul posto ancora gli uomini della Sottosezione A1 di Cassino, per gli accertamenti del caso, il 118 e i vigili del fuoco. Traffico in tilt.