Gli agenti della polizia di Stato, nella notte tra sabato e domenica, hanno messo in atto numerosi controlli che si sono estesi anche alla verifica di conducenti che potevano risultare in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze psicotrope.

L'obiettivo nel ridurre gli incidenti stradali, attraverso la prevenzione, è stato realizzato anche con controlli congiunti, con equipaggi della polizia Provinciale.

Le persone risultate alla guida sotto effetto dell'alcool sono state undici, mentre una persona sotto effetto di sostanze stupefacenti.

In totale sono stati decurtati 120 punti per le violazioni al codice della strada con il ritiro di 12 patenti di guida e 3 carte di circolazione.