Hanno sfidato la pioggia e il freddo per far sentire la loro voce davanti al palazzo comunale di Veroli chiedendo che venga garantito loro il diritto allo studio. "A scuola si va per imparare non per aspettare", "Vogliamo certezze".

È quanto hanno scritto anche su striscioni e cartelloni gli studenti dell'istituto Alberghiero di Veroli che non hanno ancora a disposizione i laboratori nella sede della Mazzini dove sono stati trasferiti a settembre. Questa mattina la manifestazione con i rappresentanti d'istituto. Con loro anche alcuni studenti in rappresentanza degli altri tre indirizzi del "Sulpicio": il liceo scientifico, scienze umane e il linguistico.

La sede della "Mazzini" ospita dall'inizio dell'anno gli alunni dell'Alberghiero per le attività didattiche al seminterrato e al primo piano. Anche la palestra è nel seminterrato. La nota dolente è il piano terra, dove si attendono i lavori per i laboratori. Ma le aule non sono state del tutto liberate ancora dal Comune, pertanto non è possibile iniziare i lavori, da parte della Provincia. Da un paio di mesi, dall'inizio del nuovo anno scolastico, i ragazzi attendono di poter svolgere anche le attività di laboratorio alla "Mazzini". Solo dalla scorsa settimana hanno iniziato le attività, ma di nuovo in trasferta, al palazzo Filonardi.

I ragazzi hanno rappresentato le problematiche e anche il fatto che alcuni studenti sono diversamente abili e avere a disposizione i laboratori nello stesso stabile della scuola, è un loro diritto per evitare inevitabili disagi soprattutto quando piove e bisogna spostarsi per raggiungere il Filonardi.

Questa mattina hanno manifestato in modo pacifico e ordinato davanti alla piazza del Comune, fino alle 9.30, per chiedere al Comune di sgomberare il piano terra così da permettere l'inizio dei lavori. Una rappresentanza di studenti e i rappresentanti di istituto sono stati ricevuti in Comune dove hanno potuto spiegare i loro disagi.