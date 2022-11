Si è chiusa ieri la settimana numero 141 dall'inizio della pandemia da Covid-19 in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 987 giorni. Continua il lungo "plateau" della curva dei contagi.

La giornata e il trend

Ieri registrati 174 nuovi casi, su un totale di 1.005 tamponi processati. Il tasso di positività è del 17,31%. Ci sono stati 298 negativizzati. Un nuovo ricovero: i pazienti Covid ospedalizzati sono adesso 52. Nessuno in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi. La settimana si è chiusa con 1.445 nuovi contagi, per una media di 206,42 al giorno. Quella precedente, la numero140, aveva fatto registrare 1.284 casi, per una media di 183,42 ogni ventiquattro ore. Nella settimana numero 139 i contagi erano stati 1.627: media giornaliera di 232,42. Nella 138 i casi erano stati 1.789: media di 255,57. Andando a ritroso, l'andamento della settimana 137: 91 casi il dieci ottobre, 605 l'undici, 386 il dodici, 392 il tredici, 295 il quattordici, 281 il quindici, 272 il sedici. Per un totale di 2.322 e una media quotidiana pari a 331,71.

Nella settimana 136 era andata così: 73 contagi il 3 ottobre, 591 il quattro, 350 il cinque, 481 il sei, 352 il sette, 400 l'otto, 334 il nove. Per un totale di 2.581 e una media giornaliera pari a 368,71. Mentre in quella precedente, la 135, l'andamento era stato questo: 37 il ventisei settembre, 474 il ventisette, 305 il ventotto, 329 il ventinove, 340 il trenta settembre, 310 il primo ottobre, 291 il due. Un totale di 2.086 e una media di 298 nuovi contagi al giorno. L'andamento della settimana numero 134: 63 contagi il diciannove settembre, 305 il venti, 205 il ventuno, 222 il ventidue, 212 il ventitré, 226 il ventiquattro, 241 il venticinque. Per un totale di 1.474 e una media giornaliera di 210,57.

I numeri confermano il lungo "plateau" della curva, che va avanti ormai da diversi mesi.

Il punto

Nel mese di novembre 2.674 nuovi contagi in tredici giorni: una media quotidiana di 205,69. E 4 decessi. Ad ottobre c'erano stati 8.975 casi, per una media quotidiana di 289,51. I decessi erano stati 8. A settembre 6.272 contagi (media di 209,06 ogni ventiquattro ore) e 8 decessi. Ad agosto 2022 si sono registrati 7.387 contagi: una media di 238,29 ogni ventiquattro ore. I decessi sono stati 10. A luglio 21.396 casi. Per una media di 690,19 ogni ventiquattro ore. E 25 decessi. A giugno ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A maggio 7.729 contagi e 26 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 138.263. I decessi sono stati 241. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 302,93.

Il bollettino

Nel Lazio si sono registrati 2.402 nuovi casi (-511 rispetto al giorno precedente): il tasso di positività è al 18,3%. Ci sono stati 2 decessi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 637 (+13), dei quali 28 in terapia intensiva.