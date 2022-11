Fiamme altissime in un garage, maxi intervento dei vigili del fuoco di Cassino che hanno domato le fiamme evitando il peggio.

L'intervento è stato richiesto nel tardo pomeriggio di sabato in una zona di campagna di Cervaro. Per cause ancora da stabilire un incendio di vaste dimensioni sarebbe divampato in un garage attiguo a una abitazione: pochi minuti e le fiamme erano già altissime. Probabile un cortocircuito.

Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino che hanno operato senza sosta: difficili le operazioni di spegnimento che hanno permesso di evitare problemi e soprattutto che hanno limitato i danni alla sola struttura, senza il coinvolgimento delle persone.

Dopo il complesso intervento sono partite le attività di messa in sicurezza.