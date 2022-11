Nuovo incidente su via S. Angelo, a pochi metri dal punto in cui, nella notte, cinque ragazzi sono finiti contro un albero. Poco fa altri ragazzi a bordo di una utilitaria si sono ribaltati dopo essere usciti fuori strada, anche in questo caso tutti giovanissimi. Per fortuna, stando a una prima ricostruzione dei fatti, in questo caso i giovani erano tutti fuori dall'abitacolo e in buone condizioni. Diversa la situazione per i cinque di Sant'Elia coinvolti nella notte, due dei quali restano in prognosi riservata.