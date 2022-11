Schianto nella notte in via Sant'Angelo. Una vettura con a bordo cinque giovani è uscita fuori strada finendo contro un albero. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e 118. Tutti soccorsi e trasportati in ospedale. Due sembrerebbe in condizioni più serie. La strada è rimasta bloccata per consentire di ultimare le operazioni di soccorso.