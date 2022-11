Incidente tra due auto in via Mària a Frosinone. È successo poco prima delle 20.30. Sul posto il personale medico e gli agenti della polizia stradale. Stando alle prime informazioni le persone coinvolte nello scontro non avrebbero riportato gravi ferite. La dinamica è al vaglio dei poliziotti. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.