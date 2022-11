Il sindaco Antonio Corsi ha chiuso con un'ordinanza, nella giornata di oggi, il parco della Casa della cultura di Sgurgola.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di atti di vandalismo che hanno reso inagibile l'area.

Una parte della recinzione della zona in cui si trovano i giochi per i bambini è stata divelta. I vandali non hanno risparmiato neanche i giochi, risultati danneggiati.

L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Corsi in quanto gli atti vandalici hanno causato una situazione di potenziale pericolosità per chi frequenta il parco giochi.

I danneggiamenti sono stati rilevati durante un sopralluogo dei tecnici comunali e gli atti vandalici sono al vaglio della polizia locale di Sgurgola, impegnata nella ricerca dei responsabili.