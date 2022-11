Cade dal trattore e batte la testa, disposto il trasferimento in elicottero a Roma.

Un incidente autonomo, accaduto poco fa a Cervaro per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, della compagnia di Cassino.

L'uomo ha riportato un trauma alla testa, motivo per il quale è stato disposto il trasferimento in elicottero a Roma.

L'eliambulanza è stata fatta atterrare al campo sportivo di Cervaro.