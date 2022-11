Crollo di un pollaio con un forno annesso, in via Circonvallazione a Ferentino. Ferita un'anziana. È successo poco dopo le 16. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Richiesto l'intervento anche di un'eliambulanza. Necessario inoltre l'arrivo dei vigili che hanno tirato fuori la donna rimasta incastrata, per affidarla alle cure dei medici. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.