Ecografie della tiroide per individuare precocemente possibili patologie endocrine: è questa la prossima tappa di "Ciociaria in Salute", la campagna di prevenzione gratuita promossa dalla Onlus Iridis e dalla società Udica di Frosinone. Le visite, come sempre tenute da qualificati specialisti del settore, si terranno ad Arpino giovedì 17 novembre dalle 16 alle 19. Ad ospitare l'evento, patrocinato oltre che dalla Asl anche dall'Amministrazione della città di Cicerone, saranno i locali del palazzo comunale situati al piano terra dell'edificio al quale si accede da via Aquila Romana.

I test sono come sempre riservati agli over 65 e vi si può accedere solo tramite prenotazione al numero 324.6815144. Oltre alle ecografie della tiroide nello stesso pomeriggio i tecnici audiometristi di Udica eseguiranno, sempre gratuitamente, anche il test dell'udito. "Ciociaria in Salute" continua quindi a passo spedito, ogni volta attirando l'attenzione di decine di persone alle quali, com'è nello spirito della campagna di prevenzione, viene offerta la possibilità di usufruire gratuitamente di esami di alta specializzazione e pertanto di fare una quanto mai necessaria opera di prevenzione.

Un'altra tappa è in programma invece lunedì 14 a Patrica presso la farmacia Malandruccolo, dalle 16 alle 19, e riguarderà ecografie degli archi aortici.

Per essere sempre aggiornati sulle tappe di "Ciociaria in Salute" si può seguire questo sito o le collegate pagine Facebook Ciociaria in Salute, Ciociaria InSalute o Udica.