Sono 209 i nuovi casi di Covid in provincia di Frosinone. Per il terzo giorno di fila cresce l'incidenza per 100.000 abitanti che ritorna sopra quota 300. Si registra il primo decesso della settimana, quello di un uomo di 76 anni di Frosinone, mentre fanno un passo indietro i ricoverati, da 51 a 46. Se non altro scende, e anche considerevolmente, il tasso di positività, al 15,13%.

La giornata

Sono 209 i positivi su 1.381 tamponi processati e 247 negativizzati. Da lunedì i contagiati sono 644, ma negli ultimi sette giorni sono 1.493 a 213,29 di media. Rispetto ai sette giorni precedenti (condizionati da un minor numero di casi per effetto del ponte di Ognissanti) si rileva un aumento del 9,94%. Invece, mercoledì scorso, grazie proprio alla doppia festività, il segno meno era sceso fino al 21,18%. Il 26 ottobre, sempre rispetto ai sette giorni precedenti, la flessione era del 13,85%. Il 19 ottobre si riscontrava un -24,50% e il 12 ottobre un più 16,24%. A novembre si hanno 1.863 positivi per una media di 207 nelle 24 ore. La media, per ora, è attestata sugli stessi livelli di settembre.

Il decesso

L'Asl comunica il primo decesso della settimana. Si tratta di un uomo di 76 anni residente a Frosinone. È il primo dal 4 novembre e il terzo del mese di novembre.

Gli altri valori

Per la prima volta dal 1° novembre l'incidenza per 100.000 abitanti è risalita oltre quota trecento. I 313 di ieri sono il terzo rialzo consecutivo come non accadeva dal periodo 10-12 ottobre. Mercoledì scorso, infatti, l'incidenza era ancora a 284,70, mentre il 26 ottobre era a 361,22.

Il tasso di positività, al contrario, fa un bel passo indietro attestandosi al 15,13%, il minimo dal 13,28% del 2 novembre. La media di questa settimana si porta al 16,82% in linea con le precedenti chiuse al 16,20% (31 ottobre-6 novembre), 16,83% (24-30 ottobre) e 16,03% (17-23 ottobre).

I ricoverati scendono da 51 a 46 a fronte di un nuovo ingresso in ospedale. Si registra, da molto tempo a questa parte, anche il primo degente in terapia intensiva con il Covid.

I negativizzati tornano a superare i nuovi positivi con 247. Da lunedì sono 663.

Con i 1.381 tamponi processati ieri il totale della settimana sale a 3.807 a fronte dei 7.798 con i quali si è chiuso il periodo 31 ottobre-6 novembre, in diminuzione per la seconda settimana di fila.

Il bollettino regionale

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato comunica che «nel Lazio su 3.706 tamponi molecolari e 23.944 tamponi antigenici per un totale di 27.650 tamponi, si registrano 4.078 nuovi casi positivi (+2.684), sono 5 i decessi (+3), 623 i ricoverati (+5), 27 le terapie intensive (-1) e 4.683 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%».

Sul fronte del vaccino antinfluenzale D'Amato osserva che «ad oggi sono state distribuite oltre 910.000 dosi di vaccino ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 398.000 somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.570 medici di medicina generale e 356 pediatri di libera scelta».