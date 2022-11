Un bambino rischia di annegare in piscina ma l'immediato intervento dei presenti gli salva la vita. Un'eliambulanza poco fa è intervenuta nella cittadina Roccasecca nella piscina comunale per il principio di annegamento che ha riguardato un piccolo di 8 anni. Forse, alla base del dramma, una congestione. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasferito a Roma in codice rosso, non in pericolo di vita.