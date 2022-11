Incidente stamattina sulla Casilina, nella zona di Borgo Murata, ad Arce, dove un ciclista è stato investito da un'auto. Il giovane in sella alla bici è caduto rovinosamente a terra riportando ferite di una certa gravità. Infatti i soccorritori del 118 giunti sul posto poco dopo con un'ambulanza, hanno ritenuto necessario l'intervento di un elicottero dell'Ares per trasportare il ferito in un ospedale della capitale. Con gli operatori sanitari sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per i rilievi di rito.