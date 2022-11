La piccola Giulia, protagonista suo malgrado del drammatico incidente con un trattore lo scorso giugno, è tornata a scuola. Grande festa ieri mattina all'istituto comprensivo di Atina dove la bambina di sei anni frequenta la classe seconda A. I suoi compagni l'hanno accolta con grande entusiasmo realizzando per lei dei bellissimi cartelloni di benvenuto. La piccola è rimasta molto sorpresa per la festa organizzata dai compagni in suo onore e per il calore dimostratole dalle insegnanti e dal personale Ata. Un giorno che resterà custodito nel cuore di tutti, soprattutto in quello dei suoi familiari.

Il nonno Sandro, visibilmente emozionato, ha espresso parole di profonda gratitudine a quanti si sono stretti alla famiglia della bimba nei giorni più drammatici dopo l'incidente. La gioia di vedere Giulia, con il grembiule, tornare a scuola ha regalato a tutti una grande felicità. La famiglia delle piccola ha rinnovato i ringraziamenti a quanti hanno testimoniato loro vicinanza in questi difficili mesi quando la vita di Giulia era appesa a un filo. Ma la forza della scienza e quella della fede, che non ha mai abbandonato la famiglia della bambina, hanno avuto il sopravvento e quello che appariva come un miracolo si è compiuto. Così ieri mattina, con i suoi occhietti vispi e un nuovo taglio di capelli, Giulia è tornata ad abbracciare i suoi compagni di classe che tanto gli sono mancati specie quando era ricoverata in ospedale, al policlinico Gemelli prima e al Bambino Gesù poi.

Sembrano ormai lontani i momenti di grande preoccupazione per la vita della piccola dopo il violento urto contro un trattore. L'impatto era avvenuto mentre Giulia era affacciata al finestrino posteriore dell'auto su cui viaggiava con i familiari. Fu trasportata in elicottero a Roma e sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Gemelli. In molti si prodigarono per aiutare la mamma e il papà a restare vicini alla loro figliola durante la lunga degenza. Solidarietà ripagata ieri dal sorriso della piccola Giulia.