Uno spiegamento enorme di forze da parte dei carabinieri questa mattina. Dapprima a ferra e fuoco è stato messo il quartiere di San Bartolomeo, adesso i militari coordinati dal colonnello Guardiani si stanno spostando in vari punti nevralgici del centro urbano della città. A San Bartolomeo il servizio di controllo del territorio ha toccato prevalentemente via Pertini e via Segni con 10 pattuglie provenienti da tutta l'area e non solo. Un elicottero dell'Arma ha presidiato i cieli per adocchiare eventuali movimenti sospetti anche se la nebbia ha reso difficilissima l'operazione. Ora ci su sposta nel cuore urbano, a poche ore dal drammatico accoltellamento la risposta dell'Arma è enorme ed incisiva.

