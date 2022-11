Ricoverata in prognosi riservata la giovane accoltellata ieri sera a Cassino, in via Virgilio. La donna, L. M. di 33 anni, ha ricevuto diversi colpi di arma da taglio al fegato e al polmone. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite con un coltello a serramanico con lama di 9 cm, sottoposto a sequestro. L'aggressore, un giovane di 31 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e trasferito nel carcere di Cassino. Il compagno della ragazza, invece, coinvolto anche lui nella rissa, è stato trasportato in ospedale per una ferita al fianco e una sulle gambe. Questa mattina avrebbe lasciato l'ospedale firmando di proprio pugno.

Sui motivi della lite si scava nell'ambiente legato alla droga a cui apparterrebbero le tre persone coinvolte. Inoltre, il giovane arrestato, è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone poiché trovato in possesso di una pianta di marijuana, alta circa 40 cm, rinvenuta presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i testimoni diretti che hanno assistito alla lite. Non è stato ancora ascoltato il compagno della ragazza.