Mancano i tasselli motore e la dirigenza interna allo stabilimento Fca di Cassino ha comunicato il "tutti a casa" alle 9 per le 9. L'improvviso blocco produttivo riguarda il reparto montaggio dove gli operai sono entrati alle 6 di questa mattina per poi uscire in questo momento. La carenza di materiali continua a determinare una situazione di instabilità all'interno del Plant dove si producono i due modelli Alfa Giulia e Stelvio e il suv Grecale della Maserata ma un "senza lavoro" improvviso aggiunge ai "disagi" delle buste paga più leggere, quelle dei trasporti per un rientro a casa fuori orario