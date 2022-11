Ci sarebbe un'altra persona coinvolta nell'accoltellamento avvenuto poco fa a Cassino in via Virgilio. Uno studente che avrebbe cercato di salvare la ragazza colpita da più fendenti all'addome. Sarebbe stato lui a cercare di disarmare il giovane ora in caserma. Ma la ricostruzione al momento non è ancora chiara: indagini in corso.

Accoltellata una ragazza in pieno centro. Sul posto i sanitari del 118 41 minuti fa Un accoltellamento in pieno centro. Una ragazza sui vent'anni è stata colpita con un coltello al culmine di un litigio con un ragazzo. Una situazione degenerata in poco tempo. Sul posto carabinieri, polizia e 118. Identificato l'aggressore. di: Cdd