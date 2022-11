La settimana si apre con più contagiati (64) che negativizzati (54). E i positivi crescono rispetto al passato lunedì, il che incide sull'incidenza per 100.000 abitanti che torna leggermente a salire. Non vengono segnalati decessi, mentre si registra una crescita dei ricoverati da 41 a 47.

La giornata

I nuovi casi in provincia di Frosinone crescono di 64 unità sub 383 tamponi per un tasso di positività del 16,71% in linea con i numeri delle precedenti settimane. Rispetto al 31 ottobre i contagiati crescono di 9 unità.

In sette giorni, comunque, si registrano 1.283 nuove diagnosi a una media di 183,29 ogni 24 ore. Nel confronto con i sette giorni antecedenti la diminuzione è del 20,85%. L'ultimo giorno di ottobre segnava un a flessione del 10,44%, mentre il 24 ottobre il decremento era più evidente con un meno 20,20%. Andando ancora più indietro si trova un meno 12,62% al 17 ottobre, mentre il 10 ottobre aveva ancora un trend in aumento con un più 22,77% rispetto ai sette giorni prima ancora.

La settimana appena archiviata si è chiusa a una media di 182 casi giornalieri (dato senz'altro condizionato dalla doppia giornata di festa) il migliore dai 172,14 ottenuti tra il 5 e l'11 settembre. I casi sono in calo da quattro settimane consecutivamente.

Gli altri dati

L'incidenza per 100.000 abitanti da sei giorni a questa parte è scesa sotto quota 300. Ieri, però, è leggermente cresciuta, da 267,09 a 268,97, secondo rialzo in cinque giornate. Lunedì scorso l'incidenza segnava 339,83, il 24 ottobre 379,45, il 17 ottobre 476,10 e il 10 ottobre 544,86. Gli attuali livelli ci riportano al periodo tra il 17 e il 18 settembre.

Il tasso di positività attraversa, invece, un momento di stabilità. Ieri era al 16,71%, la passata settimana si era chiusa al 16,20%, quella prima ancora al 16,83%, quella tra il 17 e il 23 ottobre al 16,03%. L'ultima settimana oltre tali livelli è stata quella tra il 10 e il 16 ottobre archiviata al 19,78%.

I ricoverati nelle ultime 24 ore crescono da 41 a 47 e si registrano due nuovi ingressi. Sempre zero i ricoverati in terapia intensiva.

I negativizzati sono, invece, 55 come quelli di lunedì scorso. L'ultima settimana ne aveva avuti 1.840, in calo dai 2.261 del periodo precedente.

Non si registrano, invece, decessi. L'ultima settimana ne contava 2, uno in più rispetto a quella prima ancora. Dall'inizio del mese, pertanto, se ne registrano due.

Il bollettino regionale

Nel Lazio - informa l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato - su 2.782 tamponi molecolari e 8.554 tamponi antigenici per un totale di 11.336 tamponi, si registrano 1.394 nuovi casi positivi (-895) e 2 decessi (-1). Si contano poi 618 i ricoverati (+7), 28 pazienti nelle terapie intensive (-2) e 2.472 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%.