Dopo i proclami si entra nel vivo: la Provincia di Frosinone, giovedì, ha emesso l'ordinanza con cui comunica che il ponte di collegamento tra San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, sulla strada provinciale 9, resterà chiuso al transito dei veicoli e dei pedoni a partire da oggi.

Il passaggio sarà riaperto solo al termine dei lavori di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari a seguito della ricognizione effettuata nel 2018, all'indomani del crollo del ponte Morandi di Genova. Entro Natale, stando a quanto annunciato, dovrebbe essere di nuovo transitabile.

La settimana scorsa, infatti, il sindaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle e il primo cittadino di Pignataro Interamna Benedetto Murro, hanno incontrato, proprio sul ponte, il presidente della provincia Antonio Pompeo, la consigliera provinciale Antonella Di Pucchio e i tecnici della provincia di Frosinone.

A Pignataro Interamna, intanto, sono in corso anche altri lavori per asfaltare due direttrici sul territorio: via Pantanolungo e via Campo.

«Grazie ai finanziamenti regionali ottenuti e con la collaborazione dell'Astral – ha detto il sindaco di Pignataro Interamna Benedetto Murro - riusciremo a rinnovare e migliorare la viabilità su queste strade. Ma non finisce qui. Stiamo già lavorando – ha annunciato il sindaco di Pignataro Interamna - per poter intervenire prossimamente anche su altre due importanti arterie: via Selvaroccia (già via Asinara) e via Felci. Inevitabile qualche momento di disagio per i cittadini che abitano questi luoghi, ma ne varrà la pena».