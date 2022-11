Una grossa perdita idrica ha reso necessario la chiusura temporanea della strada. È accaduto poco fa in via degli Eroi a Cassino, dove gli agenti della polizia locale della città sono intervenuti dopo una segnalazione. Il pericolo è legato alla tenuta del manto stradale. Avviate tutte le procedure per richiedere un intervento di sistemazione immediato. Il traffico è stato dirottato su altre arterie.