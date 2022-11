Contagi di giornata sostanzialmente stabili. Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso, nella giornata di ieri, dall'Azienda sanitaria di Frosinone: 185 (di cui 7 rilevati fuori provincia, a fronte di 1.061 tamponi effettuati) contro i 182 della rilevazione precedente, per un bilancio totale di contagiati, dall'inizio della pandemia, di 180.137 persone. Confortante il dato dei nuovi negativizzati che sono stati ben 308, facendo salire il computo totale dei guariti a 178.622. Nessun decesso, mentre sono 41 le persone ricoverate in ospedale e circa seicento quelle in isolamento domiciliare.

Il Lazio

Dando uno sguardo al resto della regione, nelle ultime ore nel Lazio sono stati eseguiti 13.616 tamponi, di cui 1.727 tamponi molecolari e 11.889 tamponi antigenici. I nuovi casi registrati sono stati 2.289 (-339 rispetto alla rilevazione precedenti), di cui 1.261 a Roma città . I morti sono stati invece 3, mentre nel precedente bolletino si erano registrati 5 nuovi decessi. I nuovi guariti sono stati 1.792. I pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in area medico nel Lazio sono 611, +4 rispetto alle 24 ore precedenti. Sono invece 30 i pazienti in terapia intensiva, 1 in meno rispetto al dato precedente e sono in tutto 49.459 le persone positive al Covid-19.

La statistica

Negli ultimi sette giorni (28 ottobre-3 novembre) in Italia sono stati registrati 165.966 casi di Covid e 496 decessi con un tasso di positività del 14,9%. Questi i dati relativi all'ultima settimana resi pubblici dal Ministero della Salute dopo la scelta di oscurare il bollettino giornaliero. Al momento però i numeri sono stati forniti senza alcuna aggregazione settimanale limitandosi a rendere accessibili i "vecchi" bollettini quotidiani sui quali abbiamo deciso di effettuare nostre elaborazioni per avere un'idea complessiva dell'andamento della pandemia. Rispetto a sette giorni prima i casi in meno sono stati 54.602 (-24,7%). Per quanto riguarda i decessi sono stati 85 in meno (-14,6%). Anche il tasso di positività settimanale è in discesa: 14,9% rispetto al 16,1%. In discesa anche i ricoveri in area non critica: al 3 novembre si contano 6.604 pazienti contro i 6.881 di 7 giorni prima (-4%). In aumento (+6%) invece i pazienti in terapia intensiva che al 3 novembre sono 238 rispetto ai 223 della settimana precedente. Per quanto riguarda gli attualmente positivi sempre al 3 novembre sono 425.111, ovvero 52.026 persone in meno in una settimana. In calo anche il numero dei tamponi: negli ultimi 7 giorni ne sono stati fatti 1.108.266 rispetto a 1.370.510. Numeri che lasciano pensare come il virus sia in un certo qual modo in frenata e non ci sia stata quell'ondata di contagi che un po' tutti si aspettavano, complice anche una situazione meteo che ha certamente aiutato.