Dapprima la parte bassa di Cervaro, con i ladri in zona Sordella, ieri un nuovo allarme per una nuova, sgradevole "visita" in via Sacchetti mentre poco tempo fa un tentato furto in zona Foresta con un allarme alle stelle e i residenti che continuano a chiedere a gran voce le telecamere, almeno nei principali snodi legati alle periferie del vasto territorio.

Non demordono, insomma, i malviventi a caccia di preziosi di ogni tipo, senza aver paura di entrare nelle abitazioni anche con i proprietari in casa. L'altro ieri avevano iniziato a cercare il bottino quando a "guastare la festa" sarebbe stato proprio il proprietario della casa. Alla sua vista i due malviventi si sarebbero immediatamente dati alla fuga, lasciando il campo d'azione in pochissimi istanti. Sul posto sono tempestivamente arrivati i carabinieri della compagnia di Cassino ma dei ladri non c'era più alcuna traccia.

La traccia è rimasta invece nell'animo della gente che ha iniziato a dare l'allerta nei gruppi whatsapp segnalando il pericolo a tutti. Gruppi utili, anche in questi ultimi giorni, pure per indicare le caratteristiche di macchine sospette che girano, spesso e secondo gli abitanti delle varie zone, senza apparente motivo e a ritmo lento lungo le strade più periferiche di Cervaro come di Cassino come pure di altri comuni limitrofi. Più che messaggi sono la fotografia di timori diffusi tra la gente. L'idea di ritrovarsi in casa i ladri terrorizza come pure la consapevolezza che un furto non è soltanto la perdita di un valore ma anche della propria privacy, della propria casa, dei propri ricordi e anche dei propri sacrifici.